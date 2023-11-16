Karlıova'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

Karlıova ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek, broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri PTT şubesi ve ATM önünde sıra bekleyen vatandaşlar ile kahvehanede oturan vatandaşlarla görüşerek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Polisler vatandaşlara tanımadıkları kişi ya da hesaplara banka şifresinin, kimlik bilgilerinin verilmemesi uyarısı yaptı.

Savcı, polis ya da askerin operasyon için vatandaştan yardım veya para istemediğini belirten ekipler, kendilerini arayarak bu tür konuşmalar yapan kişilere itibar edilmemesini istedi.

Polisler böyle bir durumla karşılaşılması halinde suç duyurusunda bulunulması çağrısında bulunarak, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.