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        Bingöl'de bal yeme yarışması düzenlendi

        Bingöl Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı" kapsamında bal yeme yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:14
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        Bingöl'de bal yeme yarışması düzenlendi
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        Bingöl Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı" kapsamında bal yeme yarışması yapıldı.

        Üniversitenin kampüsünde gerçekleştirilen Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı'nın 2. günü etkinliklerle devam ediyor.

        Organizasyon kapsamında tescilli Bingöl balını yeme yarışması düzenlendi. Yoğun başvurunun yapıldığı yarışmada 10 kişi kurayla belirlendi.

        Kentteki bir bal firmasının sponsor olduğu yarışmada, katılımcılar 2,5 dakikada 750 gramlık bal peteğini bitirebilmek için mücadele etti.

        İlgiyle takip edilen yarışmanın sonucunda Kadri Sağdıç 650 gram bal tüketerek birinci olmayı başardı.

        Sağdıç, Bingöl balının sağlığa çok faydalı olduğunu ifade ederek "2,5 dakika içerisinde yaklaşık 650 gram bal tükettim. Balın insana zarar vermeyeceğini göstermek için bu organizasyona katıldım. Bu şenliği daha şen bir hale getirdik. Bal gibi tatlı ve mutlu olun." diye konuştu.

        Türkiye ve 11 ülkeden 85 bilim insanının katıldığı Bal Şurası yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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