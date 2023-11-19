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        Karlıova'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:56
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        Karlıova'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        İlçede yaklaşık bir haftadır devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Hasanova köyüne bağlı Burmataş mezrası ile Bahçeköy kar yağışıyla beyaza büründü.

        AFAD İl Müdürlüğünce, beklenen sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle vatandaşlara sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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