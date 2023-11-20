Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.
Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de Metro Turizme ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü devrildi.
Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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