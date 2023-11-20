Bingöl Valisi Usta, devrilen 2 yolcu otobüsünde yaralananları ziyaret etti Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karlıova ilçesinde farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karlıova ilçesinde farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü ile Dörtyol köyü mevkilerinde iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişinin, Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Vali Usta, beraberinde İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun ile, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Usta, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Otobüs kazalarının 20 dakika arayla gerçekleştiğini belirten Usta, yaralıIarın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Usta, şunları kaydetti:

"Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Yaralılarımızın çoğu Bingöl'den transit geçiş yapan vatandaşlarımız. Onları sağ salim illerine ulaştırmak da boynumuzun borcu. Hepsine acil şifalar diliyorum. Sağlık Müdürümüz Veysel Tosun ile başhekimliği ve poliklinikleri de ziyaret ederek sağlık görevlilerimize teşekkür ettim."