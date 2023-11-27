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        Karlıova'da kar yağışı ve sis etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:16
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        Karlıova'da kar yağışı ve sis etkili oldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

        İlçede etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis yer yer ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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