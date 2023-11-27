Karlıova'da kar yağışı ve sis etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

İlçede etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis yer yer ulaşımda aksamalara yol açtı.

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