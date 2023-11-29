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        Bingöl Valisi Usta, öğretmenlerle "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, öğretmenlerle birlikte Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:47
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        Bingöl Valisi Usta, öğretmenlerle "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, öğretmenlerle birlikte Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

        Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyen öğretmenler duygulandı.

        Filmin ardından öğretmenlerle sohbet eden Vali Usta, "Öğretmenlerimiz, yarınlarımızın teminatı gençlerimizin nitelikli fertler olarak yetişmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Bundan dolayı öğretmenlik, diğer mesleklerle kıyaslanmayacak kadar önemli bir meslektir." ifadelerini kullandı.

        Vali Usta'ya eşi Şerife Şengül Usta, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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