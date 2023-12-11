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        Bingöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:59
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        Bingöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 4-10 Aralık'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

        Operasyonlarda 1 kilo 114 gram skunk, 11,49 gram metamfetamin, 293,688 gram kubar esrar, 13,563 gram toz esrar, 967,70 gram kubar esrar ve 1 bong ele geçirildiğini, 11 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Usta, şunları kaydetti:

        "Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. Uyuşturucuyu Bingöl’ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız inşallah. Çocuklarımızı bu illetten kurtarmak için fedakarca çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için tüm Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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