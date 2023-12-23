Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

        Yoğun kar yağışından dolayı Bingöl-Erzurum kara yolunda bazı araçlar yolda kaldı.

        Karayolları, Karlıova Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

        Kar yağışından dolayı büyük araçların geçişlerine izin verilmeyen Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli
        Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bingöl'de kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı
        Karlıova'da 10 köy yolu kardan kapandı
        Karlıova'da 10 köy yolu kardan kapandı
        Bingöl'de dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Bingöl'de dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
        Bingöl'de su ve güneşten 3 yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üre...
        Bingöl'de su ve güneşten 3 yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üre...