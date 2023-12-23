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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:27
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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ş.B. yönetimindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun Çavuşlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobile çarptı.

        Kazada sürücü Ş.B. hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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