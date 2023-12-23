Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ş.B. yönetimindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun Çavuşlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobile çarptı.

Kazada sürücü Ş.B. hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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