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        Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 20:34 Güncelleme: 23.12.2023 - 20:42
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        Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde 12 AN 666 plakalı yolcu otobüsü ile 47 ACH 740 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada otobüs ile tırdaki 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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