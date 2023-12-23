Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde 12 AN 666 plakalı yolcu otobüsü ile 47 ACH 740 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otobüs ile tırdaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.