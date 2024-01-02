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        Doç. Dr. Gültekin'in "Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka" kitabı yayınlandı

        Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi, felsefeci ve yazar Doç. Dr. Abdurrazak Gültekin'in, "Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka" adlı kitabı yayınlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:23
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        Doç. Dr. Gültekin'in "Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka" kitabı yayınlandı
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        Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi, felsefeci ve yazar Doç. Dr. Abdurrazak Gültekin'in, "Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka" adlı kitabı yayınlandı.

        Doç. Dr. Karabulut'un, "Felsefe Tarihinden Günümüze Yansımalar" ve "Beden Felsefesi" adlı yayınlanmış iki kitabının ardından "Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka" adlı üçüncü kitabı da yayınlanarak, okurla buluştu.

        Gültekin, çağdaş bir meseleye felsefe tarihinden bir bakış açısı ile yaklaştığı kitabını okuyucuya sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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