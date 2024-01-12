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        Tekstil atölyesinde işe aldığı genci uyuşturucu bağımlılığından kurtardı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de yaşayan Sinoplu Nevin Demir, kurduğu tekstil atölyesinde işe aldığı madde bağımlısı gencin uyuşturucudan kurtulmasını sağladı, 90 kişiye istihdam alanı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:05
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        Tekstil atölyesinde işe aldığı genci uyuşturucu bağımlılığından kurtardı
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de yaşayan Sinoplu Nevin Demir, kurduğu tekstil atölyesinde işe aldığı madde bağımlısı gencin uyuşturucudan kurtulmasını sağladı, 90 kişiye istihdam alanı oluşturdu.

        Eşinin bir firmaya başlaması dolayısıyla 2017 yılında İstanbul'dan Bingöl'e yerleşen 44 yaşındaki Demir, yaklaşık 3 yıl iş hayatına ara verdi.

        Çocukluğundan bu yana tekstil sektöründe çalışan 3 çocuk annesi kadın, bir kız çocuğunu da evlatlık edindi.

        Tekrar çalışma hayatına dönme kararı alan Demir, eşinin desteğiyle 20 kişinin çalıştığı atölye kurdu.

        Çalışmalarını genişleten kadın girişimci, geçen yıl bir düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştürdü ve 80'i kadın 90 kişiyi istihdam etti.

        Nevin Demir, uyuşturucu kullandığı için çalıştığı iş yerinden çıkarılan 30 yaşındaki B.V'yi de kötü alışkanlıklardan kurtulmasına destek olmak için işe aldı.

        - "Kızlarımızın kendi ayakları üstünde durabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz"

        Atölyesinde oluşturduğu aile ortamıyla çalışanlarının "Nevin anne" diye hitap ettiği Demir, AA muhabirine, Bingöl'e biraz çekinerek geldiğini ancak insanların sıcakkanlılığını gördüklerini belirterek, kentte yıllardır mutlu şekilde yaşadıklarını söyledi.

        Kız çocuğu evlat edindikten sonra iş hayatına ara verdiğini anlatan Demir, sonra eşinin desteğiyle iş yerini kurduğunu aktardı.

        Demir, 90 kişiye iş imkanı sunduklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kız çocuklarımıza ayaklarının üstünde durabilen birer birey olduklarını göstermek adına bu iş yerimizi kurduk. Kız çocuklarını çok önemsiyoruz. Kızlarımızın kendi ayakları üstünde durabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bir sıkıntıları olduğunda yanıma gelip dertlerini anlatabiliyorlar. Burada bir insanın hayatına dokunabilmek, elde ettiğimiz gelirden çok kıymetli. Madde bağımlısı bir gencimizin o bataklıktan çıkmasına yardımcı olduk. Çok şükür o da kendi çabasıyla kurtuldu. Bu gencimiz şu anda verdiği sözü tuttu ve ailesine katkıda bulunabiliyor. Borçlarını ödeyebiliyor. Bu sayede ayaklarının üstünde durabiliyor. Bunu görmek her şeye bedel. Devletimiz de bizlere gerekli yardımları yapıyor. Bingöl Valimiz Ahmet Hamdi Usta Beyefendiye her zaman bizlerin yanında olduğu için çok teşekkür ediyoruz."

        - "Sevinçle, hırsla çalışıyorum"

        Madde bağımlılığından kurtulan B.V. de kötü arkadaşlıklardan dolayı uyuşturucu kullanmaya başladığını dile getirerek, "Uyuşturucuyu bırakmak için çare ararken Nevin anne bana kapısını açtı, destek çıktı, işe başladım. Burada gerçekten zamanı iyi değerlendiriyorum ve kötü şeylerden uzak duruyorum. Sevinçle, hırsla çalışıyorum. Bu durumu yaşayanlara tek bir tavsiyem var, başarabilirler. Tedavi olmadan bu maddeyi bıraktım. Onlardan tek ricam bu hayatı yaşamasınlar." ifadelerini kullandı.

        Çalışanlardan 30 yaşındaki Leyla Bürkük ise atölyenin kendisine çok şey kattığını, sahibinin kadın olmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

        Çalışma ortamlarının çok güzel olduğunu vurgulayan Bürkük, işini severek yaptığını söyledi.

        28 yaşındaki Gülsüm Şanlı da "Daha önce de birçok şirkette çalıştım ama burada çalışmamın sebebi maddi manevi karşılığını almam. İşverenimizin kadın girişimci olması çok hoşumuza gidiyor. Kadınlara çok büyük ilham oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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