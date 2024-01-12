Bingöl'de anne köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı
Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı.
Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı.
Bingöl merkezde vatandaşlar, bir köpeğin 9 yavrusu ile bakıma muhtaç halde olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine köpeklerin olduğu alana giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuktan ve açlıktan etkilenen anne köpek ve yavrularını alarak, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü.
Anne ve yavruları koruma altına alındı.
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