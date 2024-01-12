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        Bingöl'de anne köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı

        Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:48
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        Bingöl'de anne köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı
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        Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı.

        Bingöl merkezde vatandaşlar, bir köpeğin 9 yavrusu ile bakıma muhtaç halde olduğunu gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine köpeklerin olduğu alana giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuktan ve açlıktan etkilenen anne köpek ve yavrularını alarak, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü.

        Anne ve yavruları koruma altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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