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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

        Bingöl kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:09
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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
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        Bingöl kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte aralıklarla devam eden sağanak, kar yağışına dönüştü.

        Öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle kentte bazı bölgeler beyaza büründü.

        Sürücüler, trafik polisleri ekiplerince kar ve buzlanma yaşanan bölgelerde kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

        Ekipler sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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