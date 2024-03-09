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        Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:26
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        Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.

        İlçe, 2 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonucu beyaza büründü.

        Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, yüksek rakımlı bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı.

        İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kapalı 6 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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