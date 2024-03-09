Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.
İlçe, 2 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonucu beyaza büründü.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, yüksek rakımlı bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kapalı 6 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
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