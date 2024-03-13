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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri ve Bingöl Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:56 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:56
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri ve Bingöl Valiliğini ziyaret etti.

        Programları kapsamında, ilk ziyaretlerini Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri'ne yapan Yılmaz ve Şimşek, tesiste yürütülen çalışmalara ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'dan bilgi aldı.

        Daha sonra Bingöl Valiliğine geçen Yılmaz ve Şimşek, Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yılmaz, şeref defterini imzaladı.

        Ziyaretlere, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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