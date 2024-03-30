Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 2 kişi öldü
Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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