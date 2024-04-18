Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Bingöl'de kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

        Merkeze bağlı Yelesen köyünde doğa yürüyüşü yapan 4 kişi, tırmandıkları kayalık alandan inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Penaltılara gidildi!
        Penaltılara gidildi!
        Eylem Tok soruşturmasında sıcak gelişme
        Eylem Tok soruşturmasında sıcak gelişme
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Scholz: Türkiye önemli bir stratejik ortak
        Scholz: Türkiye önemli bir stratejik ortak
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        "AB, Rum tarafına teslim oldu"
        "AB, Rum tarafına teslim oldu"
        En iyi havalimanları belli oldu
        En iyi havalimanları belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor
        Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor
        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla bi...
        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla bi...
        HÜDA PAR'lı Emiroğlu: Her seçimde oyumuzu artırdık
        HÜDA PAR'lı Emiroğlu: Her seçimde oyumuzu artırdık
        Karlıova'da besiciler havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralara çıkardı
        Karlıova'da besiciler havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralara çıkardı
        Bingöl'de 12 günde 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 12 günde 53 kilo 641 kilogram esrar ele geçirildi