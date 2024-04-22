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        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:23 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:23
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        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçenin Gözütok köyünde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan Davran ile Danış aileleri üyeleri, Kaymakam Muhammet Güzel'in girişimi ile Hükümet Konağındaki toplantı salonunda bir araya geldi.

        İki ailenin fertleri burada el sıkıştı.

        Kaymakam Güzel, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aile fertlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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