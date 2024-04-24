Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da temizlik çalışması yapılıyor

        Karlıova ilçesinde karların erimesinin ardından temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da temizlik çalışması yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karlıova ilçesinde karların erimesinin ardından temizlik çalışması başlatıldı.

        Karlıova Belediyesi ekiplerince, ilçede karların erimesinin ardından mahalle ve çarşı merkezinde temizlik çalışmalarına başlandı.

        Ekipler, tazyikli su ile caddeleri temizliyor.

        Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten İtfaiye Amiri Sıddık Bingöl, "Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe merkezinde temizlik yapmaya başladık. Tazyikli su ile cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Turizm harcaması yüzde 101 arttı
        Turizm harcaması yüzde 101 arttı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”

        Benzer Haberler

        Bingöl polisinden 3 bedensel engelliye akülü tekerlekli sandalye desteği
        Bingöl polisinden 3 bedensel engelliye akülü tekerlekli sandalye desteği
        23 Nisan'da valinin koltuğuna oturan Muhammed: Dayanıksız binaların inşasın...
        23 Nisan'da valinin koltuğuna oturan Muhammed: Dayanıksız binaların inşasın...
        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Bingöl'de bursluluk sınavında 15 öğrenciyi, sınava polis yetiştirdi
        Bingöl'de bursluluk sınavında 15 öğrenciyi, sınava polis yetiştirdi
        Bingöl'de polis 15 öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi
        Bingöl'de polis 15 öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi
        Bingöl'de ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte bozayı yavruları görüntüle...
        Bingöl'de ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte bozayı yavruları görüntüle...