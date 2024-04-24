Karlıova'da temizlik çalışması yapılıyor

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten İtfaiye Amiri Sıddık Bingöl, "Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe merkezinde temizlik yapmaya başladık. Tazyikli su ile cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz." dedi.

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