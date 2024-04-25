Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bingöl'de çeşitli suçlardan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de çeşitli suçlardan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma İstihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.B'nin yerini tespit etti.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı
        Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı
        Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi
        Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi
        Karlıova'da temizlik çalışması yapılıyor
        Karlıova'da temizlik çalışması yapılıyor
        Bingöl polisinden 3 bedensel engelliye akülü tekerlekli sandalye desteği
        Bingöl polisinden 3 bedensel engelliye akülü tekerlekli sandalye desteği
        23 Nisan'da valinin koltuğuna oturan Muhammed: Dayanıksız binaların inşasın...
        23 Nisan'da valinin koltuğuna oturan Muhammed: Dayanıksız binaların inşasın...
        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı