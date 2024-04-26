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        Solhan şehitleri dualarla anıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman İşletme Şefi Ahmet Yanen ve Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:20
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        Solhan şehitleri dualarla anıldı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman İşletme Şefi Ahmet Yanen ve Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan anıldı.

        Solhan Ulu Cami'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Şehitlerin anısına okutulan mevlidin ardından İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından dua edildi.

        Programa, Kaymakam Muhammed Çetin ve Cumhuriyet Savcısı Poyraz Çobanoğlu'nun yanı sıra kamu kurum amirleri, personelleri ve vatandaşlar katıldı.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Olay

        Solhan ilçesinde, 28 Nisan 1991'de Hükümet Caddesi'ndeki Memurlar Lokaline PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman Şefi Ahmet Yanen, Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan şehit olmuş, saldırıda 8 kamu görevlisi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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