Solhan şehitleri dualarla anıldı

Programa, Kaymakam Muhammed Çetin ve Cumhuriyet Savcısı Poyraz Çobanoğlu'nun yanı sıra kamu kurum amirleri, personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman İşletme Şefi Ahmet Yanen ve Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan anıldı.

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