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        Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:50
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        Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Güzgülü köyünde yaşayan H.K'nin (67) vücuduna bir hafta önce kene yapıştı.

        Yedisu Toplum Sağlığı Merkezine başvuran H.K, KKKA hastalığı şüphesiyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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