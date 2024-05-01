Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 17 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. ile 18 yıl ceza alan R.T'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamaya göre, ekipler, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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