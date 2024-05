Bingöl'de "Deprem Çalıştayı" düzenlendi

Bingöl'de düzenlenen "Deprem Çalıştayı"na video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hedefimiz bilim temelli bir yaklaşımla Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrası en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmektir. Afet yönetimini daha etkin hale getirmek için bilimsel alanda seferberlik başlattık." dedi.

Bingöl Üniversitesince İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Deprem Çalıştayı" düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da video konferans aracılığıyla katıldı.

Yılmaz, en riskli illerden başlayarak bir takım müdahalelerin yapılmasının genel ulusal risk yönetimi açısından fayda getireceğini belirterek, neredeyse her 30 yılda bir içerisinde veya çevresinde büyük depremler yaşanan Bingöl'ün afet risklerinin araştırılması, tartışılması ve bu risklerin ortadan kaldırılmasının elzem olduğunu vurguladı.

"Deprem çalışmalarında tek bir alanda değil, 360 derecelik bir analiz ve gelecek projeksiyonuyla ilerleyelim ve disiplinler arası çalışmaları mutlaka artıralım. Her disipline her uzmanlık alanına büyük saygımız var ama deprem gibi çok yönlü hadiselerde sosyolojik boyutundan ekonomisine, şehirleşmesinden güvenliğe, diğer bir takım alanlarına varıncaya kadar her alanda birlikte entegre bir yaklaşımının geliştirilmesinin önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Çevre, enerji ve doğal afet araştırmaları, kentleşme ve sürdürülebilirlik, deprem atıklarının yönetimi ve afet gönüllülüğü gibi alanlarda özellikle katkılarınızın önem taşıdığını belirtmek isterim. Dirençli bir Bingöl için çalıştayda sunulacak araştırmaları, fikirleri ve önerileri bizzat yakından takip etmeye çalışacağım. Afet yönetimi konusunda üniversitelerimizin katkılarının artarak devam edeceğine inanıyor, öncü fikirlerle yol gösterici olmalarını temenni ediyorum. Bütün depremlerde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."