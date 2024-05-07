Bingöl'de istinat duvarında mahsur kalan koyun kurtarıldı
Bingöl'de istinat duvarında mahsur kalan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bingöl'de istinat duvarında mahsur kalan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezinde Çapakçur Viyadüğü'nün alt kısmındaki istinat duvarına çıkan koyun, burada mahsur kaldı.
Sahibi koyunu duvardan indiremeyince Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince istinat duvarından indirilen koyun sahibine teslim edildi.
Koyunun sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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