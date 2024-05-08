Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Uzmanından "toplanma alanlarının depreme hazır hale getirilmesi" uyarısı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, depremde toplanmaya uygun güvenli alanlar olan toplanma alanlarının altyapısının acil durumda ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazır hale getirilmesinin önemine işaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından "toplanma alanlarının depreme hazır hale getirilmesi" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RIDVAN KORKULUTAŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, depremde toplanmaya uygun güvenli alanlar olan toplanma alanlarının altyapısının acil durumda ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazır hale getirilmesinin önemine işaret etti.

        Prof. Dr. Kadıoğlu, Bingöl Üniversitesince İTÜ işbirliğiyle düzenlenen "Deprem Çalıştayı" dolayısıyla bulunduğu kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de afet toplanma alanlarının belirlendiğini, bunların altyapılarının ise belediyeler tarafından hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

        "Henüz altyapısı ile örnek göstereceğimiz bir toplanma alanı yok." diyen Kadıoğlu, dünyada, özellikle de Japonya'da belirlenen afet toplanma alanlarının normalde konserlerin, toplantıların, pikniklerin yapıldığı yerler olduğunu anlattı.

        Kadıoğlu, bu alanların acil durumlarda insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Acil toplanma alanlarında afet zamanlarında kullanılmak amacıyla foseptik çukurları açılır. Normalde bazılarının üzeri kapalıdır. Ama afet anında açılır ve bir kulübe tuvalete dönüştürülebilir. Bankların çoğu yemek pişirilecek şekilde ayarlanmıştır. Çardaklar vardır bu parklarda ve üzerlerine naylon kılıf geçirilerek sahra hastanesine dönüştürülür. Özellikle bu parkların altında yuvarlak, depremde sağı solu kırılmayacak tanklar vardır. Oraya barınmak için gelen kişilere bu tanklar su sağlar. En azından acil zamanlarda üç gün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde altyapısı vardır bu alanların. Toplanma alanlarının insanların yeme, içme, tuvalet gibi en temel ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde altyapısı olması gerekiyor. Şu an buna örnek pek yok, varsa da 1-2 tane. Türkiye'de bunların yaygınlaşması lazım."

        - "Deprem sele, yangına, heyelana neden olabilir"

        Kadıoğlu, kimi zaman bir afetin beraberinde birçok afeti getirebildiğine dikkati çekerek, buna "ikincil afetler" denildiğini belirtti.

        "Mesela deprem, boruları, barajları patlatabilir, sele, yangına, heyelana neden olabilir. Deprem, biriken karı harekete geçirip çığa neden olabilir. Depremin de bir sürü ikincil afeti var. Bu nedenle biz afet yönetimine 'tek bir afet' olarak bakmayız. Bir bütün olarak, ikincil afetlerle birlikte düşünür, ona göre tedbir almaya çalışırız." ifadelerini kullanan Kadıoğlu, deprem için hazırlık yapıldığında beraberinde bir sel felaketi ile karşılaşma ihtimaline karşı da hazır olunması için tedbirleri kapsamlı düşünmek gerektiğini kaydetti.

        Su borularının olası afette hasar görmemesi için önceden bazı önlemlerin alınması önerisinde bulunan Kadıoğlu, yeni olan su şebekesindeki boruların dahi depremde uçlarının açıldığını aktardı.

        Prof. Dr. Kadıoğlu, "Mesela bir kente tek yerden su geliyor olması da tehlikeli. Birkaç yerden su geliyor olması, bu ihtiyacın yedeklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend

        Benzer Haberler

        Bingöl'de ilik nakli bekleyen çocuğa destek için kermes düzenlendi
        Bingöl'de ilik nakli bekleyen çocuğa destek için kermes düzenlendi
        Bingöl'de istinat duvarında mahsur kalan koyun kurtarıldı
        Bingöl'de istinat duvarında mahsur kalan koyun kurtarıldı
        Cevdet Yılmaz: Deprem öncesinde yapılacak 1 liralık harcama, sonrasındaki 7...
        Cevdet Yılmaz: Deprem öncesinde yapılacak 1 liralık harcama, sonrasındaki 7...
        Bingöl Havalimanı'nda 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
        Bingöl Havalimanı'nda 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
        Bingöl'de "Deprem Çalıştayı" düzenlendi
        Bingöl'de "Deprem Çalıştayı" düzenlendi
        Bingöl Havalimanı'nda bavullardan 37 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
        Bingöl Havalimanı'nda bavullardan 37 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama