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        Bingöl'de çocuklar harçlıklarını Filistin'e bağışladı

        Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:05
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        Bingöl'de çocuklar harçlıklarını Filistin'e bağışladı
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        Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin için bağışladı.

        İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursunda eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlamak üzere kurs öğretmenleri Gülsüm Peksoy ve Nebahat Ada eşliğinde İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak'a teslim etti.

        İlçe Müftüsü Toprak, Filistin'de ciddi manada bir zulüm, baskı ve katliamın söz konusu olduğunu belirterek, "Orada Müslüman kardeşlerimiz maddi, manevi büyük bir yıkımı yaşamaktadırlar. Bizlere de düşen oradaki Müslüman kardeşlerimize maddi, manevi yardımcı olmaktır." dedi.

        Öğrencilerin davranışlarından ötürü mutlu olduğunu belirten Toprak, öğrencilerin minik kalpleriyle anlamlı bir yardım yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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