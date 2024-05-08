Bingöl'de çocuklar harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin için bağışladı.

İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursunda eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlamak üzere kurs öğretmenleri Gülsüm Peksoy ve Nebahat Ada eşliğinde İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak'a teslim etti.

İlçe Müftüsü Toprak, Filistin'de ciddi manada bir zulüm, baskı ve katliamın söz konusu olduğunu belirterek, "Orada Müslüman kardeşlerimiz maddi, manevi büyük bir yıkımı yaşamaktadırlar. Bizlere de düşen oradaki Müslüman kardeşlerimize maddi, manevi yardımcı olmaktır." dedi.