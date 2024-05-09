Bingöl'de "Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi Toplantısı" yapıldı

Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında "Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) uzmanları ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba sunum gerçekleştirdi.

Sunumlarda jotermal kaynakların önemi, çıkarılması, ekonomiye katkıları ve kullanım alanlarına yönelik katılımcılara bilgi verildi.

Prof. Dr. Baba, Türkiye'nin jeotermal alanda çok zengin kaynaklara sahip olduğunu belirtti.

Bingöl'ün jeotermal kaynakları hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Prof. Baba, kentin jeotermal kuyu bakımında zengin bir konumda olduğunu, bölgesinde seracılık, termal turizm, ısıtma ve soğutma yapılabileceğini aktardı.

Gün geçtikçe jeotermal kaynaklarının önem kazandığını kaydeden Baba, "Gelecek projeleri olan ülkeler yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde büyük yatırımlar yapmakta. Türkiye şu an jeotermal alanda yenilenebilir enerji kullanımı için güzel projelere imza atmakta. Ülkelerin fosil yakıt ve nükleer enerji üretimini bırakarak yenilenebilir enerjiye geçmesi büyük bir atılımdır." ifadelerini kullandı.

Vali Usta da Bingöl'ün jeotermal potansiyelinin güçlü projelerle etkin bir şekilde kullanması gerektiğini belirtti.

Bu amaçla Balçova-İzmir jeotermalde birlikte çalıştığı Prof. Dr. Baba ve MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Başkanı Ejder Yapıcı, MTA Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Koordinatörü Lütfi Taşkıran'ı Bingöl e davet etiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Veriler ve öneriler doğrultusunda çalışacağız. Bugün temiz enerji kaynaklarının dünya literatüründeki yeri herkesçe malum. Herkesin hassasiyet gösterdiği şey temiz enerji kaynaklarıdır. Bizler de Bingöl olarak, bölgede kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı planlıyoruz. Bu konuda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları el birliği ile bu yönde durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."