Kaymakam Çelik, Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeldeğirmeni köyünde bulunan, kültür varlığı özelliği taşıdığı için tescillenen Türkiye'deki tek yedigen türbe olma özelliğini taşıyan Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor.

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