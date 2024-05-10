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        Kaymakam Çelik, Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki onarım çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:29 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:29
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        Kaymakam Çelik, Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi
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        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki onarım çalışmalarını inceledi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeldeğirmeni köyünde bulunan, kültür varlığı özelliği taşıdığı için tescillenen Türkiye'deki tek yedigen türbe olma özelliğini taşıyan Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Kaymakam Çelik, depremler sonucu ağır hasar alan türbedeki onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Çelik, türbenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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