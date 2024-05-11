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        Bingöl'de polis telefon dolandırıcılığını önledi

        Bingöl'de polis 2 dolandırıcılık olayını önledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:58
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        Bingöl'de polis telefon dolandırıcılığını önledi
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        Bingöl'de polis 2 dolandırıcılık olayını önledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık olaylarını önlemesi amacıyla kuyumcu ve bankaların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde saha çalışmasında 2 ayrı telefon dolandırıcılığını önledi.

        Ekipler, Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi üzerindeki kuyumcunun önünde cep telefonu ile konuşarak tedirgin davranışlarda bulunduğunu gördüğü kişiyle irtibata geçti.

        Mağdurun kendisini arayan şüphelinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp adının terör soruşturmasında geçtiğini, bu nedenle hesabına 350 bin lira aktardığını bildirmesi üzerine başlatılan adli tahkikat sonucunda söz konusu hesaba bloke konuldu.

        İnönü Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde bulunan Hacı Hıdır Cami önünde de aynı yöntemle dolandırılmak üzere olan kişiyi gören ekipler, 350 bin lirayı şüphelilerin hesabına aktarmasını engelledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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