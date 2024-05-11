Bingöl'de trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Bingöl'de trafik bilgi levhasına çarpan hafif ticari araçta 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de trafik bilgi levhasına çarpan hafif ticari araçta 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
B.S. idaresindeki 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, Aftor İnalı Bulvarı'nda trafik bilgi levhasına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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