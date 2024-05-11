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        Bingöl'de trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de trafik bilgi levhasına çarpan hafif ticari araçta 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 19:56 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:56
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        Bingöl'de trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Bingöl'de trafik bilgi levhasına çarpan hafif ticari araçta 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        B.S. idaresindeki 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, Aftor İnalı Bulvarı'nda trafik bilgi levhasına çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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