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        Bingöl'de 14 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı

        Bingöl'de operasyonda 14 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:15 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:15
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        Bingöl'de 14 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı
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        Bingöl'de operasyonda 14 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 14 kilo 500 gram skunk ile bir miktar toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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