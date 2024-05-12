Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bingöl'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bingöl'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kent merkezindeki Çapakçur Vadisi mevkisinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i av tüfeğiyle açılan ateş sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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