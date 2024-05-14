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        Bingöl'den Suriye'ye 5 tır ile ekmek gönderildi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hayırseverlerin desteğiyle alınan ekmekler, 5 tır ile Bingöl'den Suriye'ye doğru yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:51
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        Bingöl'den Suriye'ye 5 tır ile ekmek gönderildi
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hayırseverlerin desteğiyle alınan ekmekler, 5 tır ile Bingöl'den Suriye'ye doğru yola çıktı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bingöl Şube Başkanı Muhittin Gili, Bingöl Belediyesi binası yanında yapılan törende, bu yıl çoğunluğu Gazze olmak üzere mağdur coğrafyalardaki insanlara 20 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

        Yardımların Gazze'ye odaklandığını ancak diğer coğrafyaları da unutmadıklarını belirten Gili, şunları kaydetti:

        "Bugün 5 tır, Suriye'deki yetimler için gidecek. İHH'nin günlük baktığı 30 bin yetimimiz var. 1500 çadır kampı var orada. Hala o kamplarda insanlar çadırlarda yaşıyor. Büyük sıkıntı ve büyük dram var. Gazze'yi unutmayacağız, Gazze'ye gideceğiz; Suriye'yi unutmayacağız, Suriye'ye gideceğiz. Afganistan'a acil yardımlarımız başlatıldı. Dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında olacağız. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun."

        Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kolak da yardımların emin ellerde bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

        Duanın ardından ekmek taşıyan tırlar yola çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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