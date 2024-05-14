Bingöl'de "Eğitimde Uluslararasılaşma ve Türkiye Konferansı" düzenlendi

Bingöl Üniversitesi tarafından "Eğitimde Uluslararasılaşma ve Türkiye Konferansı" düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerindeki öğrencilerin yüzde 8'nin uluslararası eğitim gördüğünü söyledi.

Dünya genelinde 7 milyon civarında öğrencinin kendi ülkesi dışında yükseköğretim gördüğünü ifade eden Akgün, Türkiye'de de 300 bin civarında yabancı öğrenci bulunduğunu belirtti.

Nispeten az gelişmiş ülkelerden şartları daha iyi olan ülkelere yönelik bir öğrenci akımı olduğuna işaret eden Akgün, şöyle dedi: "Türkiye olarak aslında biz bu alana son 10 yılda girdik. Yurt dışında 7 milyon öğrenci giderek büyüyen bir pastaya dönüşüyor. Öğrenci hareketliliği genel olarak güneyden kuzeye yani az gelişmiş ülkelerden daha gelişmiş ülkelere şeklinde gerçekleşiyor. Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin 1990 sonrası dünyaya açılma stratejisinin bir parçası. Maarif Vakfı olarak esas fonksiyonumuz yurt dışında okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede yaygın eğitim hizmetleri sunmak. Temel kanunda bize verilen yetki bu."

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının 52 ülkede okullarının, 67 ülkede ofislerinin olduğunu, farklı seviyelerde 107 ülkeyle temas ve işbirliğini halinde bulunduklarını dile getirdi. Toplamda 53 bin civarında öğrencileri olduğunu aktaran Akgün, şunları söyledi: "Türkiye Maarif Vakfı olarak bu öğrencilerimizden mezun olanların bir kısmını Türkiye'deki üniversitelerde okutuyoruz. Bu sürecin sağlıklı şekilde organizasyonu için de kendi bünyemizde Maarif Ajansı diye bir alt birim oluşturduk. Maarif Ajansının işlevi özetle Türkiye'deki üniversitelerle işbirliği yaparak bizim bulunduğumuz ülkelerdeki başarılı yabancı öğrencileri Türkiye'yi çekmeye yardımcı olmak."