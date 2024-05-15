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        Solhan'da anasınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde anasınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:04
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        Solhan'da anasınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde anasınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Solhan Melekler Diyarı Anasınıfı, Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ziyaret ettiği İlçe Jandarma Komutanlığında birimleri gezdi, jandarmanın kullandığı araç ve gereçleri tanıdı, köpek unsurlarınca yapılan çeşitli gösterileri izledi.

        Daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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