Solhan'da anasınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Solhan Melekler Diyarı Anasınıfı, Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ziyaret ettiği İlçe Jandarma Komutanlığında birimleri gezdi, jandarmanın kullandığı araç ve gereçleri tanıdı, köpek unsurlarınca yapılan çeşitli gösterileri izledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.