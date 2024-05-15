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        Bingöl'de yıkılacak caminin kubbesindeki leylek yuvası başka yere nakledildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde depreme karşı yıkım kararı verilen caminin kubbesindeki leylek yuvası, itfaiye ekiplerince başka bir evin çatısına nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:37
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        Bingöl'de yıkılacak caminin kubbesindeki leylek yuvası başka yere nakledildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde depreme karşı yıkım kararı verilen caminin kubbesindeki leylek yuvası, itfaiye ekiplerince başka bir evin çatısına nakledildi.

        Genç Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesinde bulunan Küpar Camisinin yıkımı yapılacağı belirtildi.

        Caminin kubbesinde bulunan leylek yuvasının cami yanında bulunan binanın üstüne itfaiye ekiplerince taşındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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