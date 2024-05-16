Bingöl Üniversitesi süt ve ürünleri üretimi için çalışma başlattı

Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan çiftliğe getirilen büyükbaş hayvanlarla süt ve ürünlerinin elde edilmesi için çalışma başladı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, gazetecilere, çiftliğe getirdikleri 5 büyükbaş gebe hayvanların şu an için bir adım olduğunu söyledi.

Arı, arı ürünleriyle ilgili önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Çapak, bu alanı genişletmek yeni çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İlk etapta montofon ırkı 5 büyükbaş aldıklarını anlatan Çapak, şöyle konuştu:

"Hayvanlar, inşallah yakın zamanda yavrulayacaklar ve bunların sayısı 10'a çıkmış olacak. Bundan sonraki süreçte hem bunların sayısını artıracağız hem de farklı ürünler elde etmeye çalışacağız. Elazığ yol kenarında bir tanıtım ofisimiz var. Orada arı, arı ürünlerinden elde ettiğimiz ürünleri sergiliyoruz, satışını yapıyoruz. Allah nasip ederse bu hayvanlardan da elde edeceğimiz sütü, peyniri ve diğer hayvansal ürünlerinin satışını yapmak istiyoruz. Hedefimiz büyükbaş hayvanla yetinmek değil, önümüzdeki günlerde küçükbaş hayvanlar da alacağız."