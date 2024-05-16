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        Bingöl'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı

        Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:09 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:09
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        Bingöl'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı
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        Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahısların PKK/KCK terör örgütünü destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. etkinliklerin 16 Mayıs saat 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar olmak üzere 4 gün süre ile Bingöl il sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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