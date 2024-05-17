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        Down sendromlu judocu gençlerin başarısı akranlarını da spora yönlendirdi

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Antalya'da mart ayında gerçekleştirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) derece elde eden Gülseren Bürkek ve İbrahim Budak'ın başarısı akranlarına örnek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:15 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:15
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        Down sendromlu judocu gençlerin başarısı akranlarını da spora yönlendirdi
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Antalya'da mart ayında gerçekleştirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) derece elde eden Gülseren Bürkek ve İbrahim Budak'ın başarısı akranlarına örnek oldu.

        Bingöl'de yaşayan 18 yaşındaki Gülseren Bürkek ve 23 yaşındaki İbrahim Budak, Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunun yönlendirmesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle judoda yeteneklerini ortaya koyarak milli takıma seçildi.

        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda mücadele veren Gülseren Bürkek ikinci, İbrahim Budak üçüncü olmayı başardı.

        Çalışmalarını antrenörleri Nihat Özdemir'in yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdüren sporcular, yeni başarılar elde etmek için azimle çalışıyor.

        İki sporcu, elde ettikleri başarılarla kentteki başka özel bireylerin de spora yönelmesini sağladı.

        - İl Müdürü Loğoğlu: "Dünya birincisi sporcular çıkaracağımızı düşünüyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, devletin özel bireylere çok büyük önem verdiğini söyledi.

        Bingöl'de özel sporcuların büyük bir çoğunluğunu çarşamba günü araçlarla evlerinden alarak spor salonlarına getirdiklerini bildiren Loğoğlu, her alanda antrenörlerle birlikte özel bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunduklarını belirtti.

        Antrenörler aracılığıyla onları geleceğe hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Loğoğlu, şöyle konuştu:

        "Antalya'da yapılan şampiyonada Bürkek 57 kiloda dünya ikincisi, Budak 60 kiloda dünya üçüncüsü oldu. Bu alanda yapacağımız çalışmalarla Bingöl'ümüzde dünya birincisi sporcular çıkaracağımızı düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmeye gayret ediyoruz. Tüm özel bireylerimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapılarını açtık."

        Bünyelerinde 67 antrenör ile her branşta sporcuların yanında olduklarını dile getiren Loğoğlu, tüm özel bireyleri spor merkezlerine beklediklerini sözlerine ekledi.

        - Antrenör Özdemir: "Çok önemli bir başarı oldu"

        Antrenör Nihat Özdemir de 2 genç sporcunun Trisome Oyunları'ndaki derecelerle verdikleri emeklerin karşılığını aldığını kaydetti.

        Devletin sağladığı bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Down sendromlular olimpiyatı olarak adlandırılan Trisome Oyunları'ndaki büyük başarı ilimiz ve dezavantajlı bütün çocuklar için çok önemli bir başarı oldu. Bürkek ve Budak'ın başarısı tüm branşlarda özel sporcuların sayısını artırdı. Judoda özel sporcu sayısı 4 iken şu an 12 oldu. Okçuluk, judo, tekvando, atletizmde de 10 olan sporcu sayısı 27'ye yükseldi. Birilerine faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

        Özdemir, bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olacağını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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