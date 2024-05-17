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        Bingöl polisi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

        Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini, terör, KADES uygulaması, dolandırıcılık ve madde bağımlılığı ile mücadele gibi konularda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:28
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        Bingöl polisi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
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        Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini, terör, KADES uygulaması, dolandırıcılık ve madde bağımlılığı ile mücadele gibi konularda bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteli Polislik Şube Müdürlüğü, TEM Bölücü Önleyici Faaliyetler Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulları kampüsünde stant kuruldu.

        Stantta, öğrencilere terör örgütleri ve yasadışı faaliyet gösteren gruplar, terör, terör örgütlerinin eleman temini ve ikna yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Etkinlik kapsamında KADES, siber suçlarla mücadele, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda da öğrencilere bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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