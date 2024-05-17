Bingöl polisi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini, terör, KADES uygulaması, dolandırıcılık ve madde bağımlılığı ile mücadele gibi konularda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteli Polislik Şube Müdürlüğü, TEM Bölücü Önleyici Faaliyetler Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulları kampüsünde stant kuruldu.

Stantta, öğrencilere terör örgütleri ve yasadışı faaliyet gösteren gruplar, terör, terör örgütlerinin eleman temini ve ikna yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.