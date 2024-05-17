Bingöl'de doğa yürüyüşü düzenlendi

İlçe merkezinden çamlık bölgesine kadar yaklaşık 4 kilometre yürüyen doğaseverler, çamlık alanda spor yaptı.

Bingöl'ün Genç Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

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