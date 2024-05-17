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        Bingöl'de doğa yürüyüşü düzenlendi

        Bingöl'ün Genç Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:39
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        Bingöl'de doğa yürüyüşü düzenlendi
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        Bingöl'ün Genç Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Doğa yürüyüşüne, Kaymakam Muhammet Güzel, daire amirleri, gençler, doğa gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

        İlçe merkezinden çamlık bölgesine kadar yaklaşık 4 kilometre yürüyen doğaseverler, çamlık alanda spor yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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