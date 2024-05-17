Bingöl'de çalıntı 7 otomobil ele geçirildi
Bingöl'de 7 çalıntı otomobil ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bingöl'de 7 çalıntı otomobil ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince çalıntı olarak aranan 7 otomobilin Bingöl'e getirildiğini tespit etti.
Yapılan çalışma sonucu çeşitli markalarda 7 otomobil ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Ekipler araçları muhafaza altına aldı.
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