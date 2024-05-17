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        Bingöl'de çalıntı 7 otomobil ele geçirildi

        Bingöl'de 7 çalıntı otomobil ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 20:18 Güncelleme: 17.05.2024 - 20:18
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        Bingöl'de çalıntı 7 otomobil ele geçirildi
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        Bingöl'de 7 çalıntı otomobil ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince çalıntı olarak aranan 7 otomobilin Bingöl'e getirildiğini tespit etti.

        Yapılan çalışma sonucu çeşitli markalarda 7 otomobil ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Ekipler araçları muhafaza altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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