Bingöl'de aranan kişinin cesedi dere kenarında bulundu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere kenarında bulundu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere kenarında bulundu.
Kaynarpınar köyünde yaşayan 65 yaşındaki A.B, dün sabah saatlerinde ot toplamak üzere evinden çıktı.
Gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede yapılan arama sonucu A.B, kayalık bölgede dere kenarındaki suyun içinde hareketsiz bulundu.
İncelemede A.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
A.B'nin cesedi otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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