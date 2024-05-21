Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Esen Caddesi'nde plakasının üzeri kapatılmış bir araçtan O.A'ya tabancayla ateş edildi.

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