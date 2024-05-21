Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bingöl'de otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Esen Caddesi'nde plakasının üzeri kapatılmış bir araçtan O.A'ya tabancayla ateş edildi.
Bacağından yaralanan O.A. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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