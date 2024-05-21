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        Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:52
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        Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Bingöl'de otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Esen Caddesi'nde plakasının üzeri kapatılmış bir araçtan O.A'ya tabancayla ateş edildi.

        Bacağından yaralanan O.A. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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