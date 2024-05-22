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        Bingöl Emniyet Müdürlüğüne yeni alınan araçlarla sahadaki ekip sayısı arttırıldı

        Bingöl Emniyet Müdürlüğünce, kentte asayiş ve güven ortamına katkı sunması amacıyla 5 yeni araç alınarak ekip sayısı 71'e yükseltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:52
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        Bingöl Emniyet Müdürlüğüne yeni alınan araçlarla sahadaki ekip sayısı arttırıldı
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        Bingöl Emniyet Müdürlüğünce, kentte asayiş ve güven ortamına katkı sunması amacıyla 5 yeni araç alınarak ekip sayısı 71'e yükseltildi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, araçları inceledi.

        Usta, programda yaptığı konuşmada, emniyet mensuplarının gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi, görevlerini daha etkin, verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmalarının, teknolojik altyapılarının desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.

        Kentte göreve başladığında 44 ekip ve 1 radarın bulunduğunu belirten Usta, bugün hizmete alınan araçlarla kent genelinde ekip sayısının 71'e ulaştığını, 2 radarla da hizmet vereceklerini bildirdi.

        Emniyet, asayiş açısından Bingöl'ü daha ileriye taşımak için emniyet ve jandarmayla çok büyük çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Usta, "Bu yaptığımız hizmetlerde emniyetteki ve jandarmadaki çalışma arkadaşlarımızın büyük özverisi, fedakarlığı var." dedi.

        Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından ekipler, yeni araçlarıyla hizmete başladı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, emniyet müdür yardımcıları ve personeller katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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