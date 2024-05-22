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        Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:30
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        Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
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        Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AH 111 plakalı otomobil ile 12 D 0723 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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