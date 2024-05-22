Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AH 111 plakalı otomobil ile 12 D 0723 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.

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