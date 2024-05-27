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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:56 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:56
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 13-27 Mayıs'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Usta, 49 kilo 638 gram kubar esrar, 6 kilo 700 gram toz esrar, 10,73 gram metamfetamin, 433 uyuşturucu hap, 19 sentetik ecza ve 83 açık sentetik ecza bandı ele geçirildiğini kaydetti.

        Usta, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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